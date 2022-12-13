Блогер Алексей Оскер представил сведения бойца, который находился на поле сражений.

Командир "Кракена" (запрещенная на территории украинская неонацистская, террористическая и экстремистская организация) сжёг заживо военных Вооруженных сил Украины, отказавшихся идти на убой. Об этом сообщает известный украинский блогер Алексей Оскер, общаясь с одним из местных солдат. Сведения передал молодой человек, который находился в зоне проведения боевых действий. Информацию по социальным сетям распространили авторы Telegram-канала "Операция Z: военкоры русской весны". Журналисты объяснили, что в настоящее время этому блогеру угрожают местные националисты за то, что он раскрыл сведения о военных преступлениях. Напомним, что Оскер — это популярный волонтер на Украине, которого уже неоднократно правоохранительные органы сажали под домашний арест за то, что он говорил правду о деятельности боевых подразделениях ВСУ.

Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны