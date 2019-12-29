США не дали РФ завершить мониторинг территории.

Колонну российских военных вновь перехватили в Сирии. Об этом сообщили в ИА Красная весна. Известно, что РФ проводила патруль в рамках мониторигновой миссии. Однако им перекрыли дорогу и заявили о недопустимости проезда. Это объяснили тем, что "территория находится под контролем США".

Силам РФ пришлось отступить и вернуться на обратный маршрут. Американские военные провели российский конвой в поселок Тель Барак на севере провинции Хасака. Солдат поддерживали с воздуха несколько вертолетов. Ими управляли специалисты из международной коалиции против террористов, возглавляемой США.

Ранее Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Видео: YouTube/

