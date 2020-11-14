Колонны российских миротворцев в Карабахе начали сопровождать вертолеты

В регион переброшено восемь Ми-8 и М-24.

Колонны российских миротворцев в Нагорном Карабахе начали сопровождать вертолеты. Об этом рассказали представители Минобороны России. Они опубликовали на собственном YouTube-канале соответствующий ролик. На кадрах видно, что борты армейской авиации Ми-8 и Ми-24 сопровождают военный контингент из РФ на маршруте следования от аэродрома Эребуни к городу Степанакерту и населенному пункту Горис.

Военные объяснили, что основной задачей экипажей вертолетов будет доставка материально-технического имущества и личного состава миротворцев в труднодоступные районы. Также группировка будет наблюдать за режимом прекращения огня и мониторить районы, в которых действует трехстороннее соглашение между Ереваном, Баку и Москвой. В общей сложности в регион переброшено восемь российских вертолетов.

Минобороны показало видео воздушного боя Су-35С.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России