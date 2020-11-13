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Минобороны показало видео воздушного боя Су-35С

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Ролик размещен на YouTube-канале оборонного ведомства.

Минобороны России показало видео воздушного боя истребителей Су-35С. Ролик размещен на YouTube-канале. По данным военных, высокоманевренный бой проводился летчиками авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Летчики показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника

заявление Минобороны России

В ведомстве заметили, что экипажи самолетов отрабатывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Полеты велись на малых, средних, больших и предельно малых высотах. 

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Видео: Минобороны России

Теги: зво, минобороны, су-35
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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