Минобороны показало видео воздушного боя Су-35С

Ролик размещен на YouTube-канале оборонного ведомства.

Минобороны России показало видео воздушного боя истребителей Су-35С. Ролик размещен на YouTube-канале. По данным военных, высокоманевренный бой проводился летчиками авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Летчики показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника заявление Минобороны России

В ведомстве заметили, что экипажи самолетов отрабатывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Полеты велись на малых, средних, больших и предельно малых высотах.

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Видео: Минобороны России