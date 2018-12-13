Ночью на Украину из Израиля вернулся миллиардер Коломойский

В июне 2017 года Коломойский покинул Украину после национализации "Приватбанка", основным акционером которого он являлся.

Миллиардер Игорь Коломойский вернулся на Украину в ночь на 16 мая. Об этом пишет RT со ссылкой на издание The Babal.

Олигарх прибыл в аэропорт Днепра из Тель-Авива. Он и сам подтвердил эту информацию, но не уточнил, с какой целью он вернулся не родину. Ранее он говорил о желании вернуться на Украину после оглашения итогов выбора президента. Также он говорил, что хочет быть консультантом избранного президентом Владимира Зеленского.

Петр Порошенко до этого много раз говорил о связях Зеленского и Коломойского. Бизнесмену принадлежит телеканал "1+1", который показывает комедийные проекты студии Зеленского "Квартал 95".

Игорь Коломойский уехал из Украины в июне 2017 года. В 2015 году Порошенко уволил олигарха с поста главы Днепропетровской области, а в 2017 году была национализирован "Приватбанк", основным акционером которого и был Коломойский. В апреле текущего года суд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Эксперт: Коломойского не нашли в списке Российских санкций, но он непременно туда попадет.

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