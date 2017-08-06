Эксперт: Коломойского не нашли в списке Российских санкций, но он непременно туда попадет

По мнению эксперта, сейчас состоялся лишь первый этап установления антиукраинских ограничений со стороны России

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ранее подписал постановлени о реализации указа о включении 322 физических лиц и 68 юридических лиц в санкционный список. Ответные меры со стороны России давно готовились, однако Кремль до последнего надеялся установить дружеские отношения с Верховной Радой.

Президент Украины Петр Порошенко лично убрал имя бизнесмена Игоря Коломойского из санкционного списка для того, чтобы подать его США в качестве "агента Кремля". Как считает сам предприниматель, думает, что список редактировался на Банковой улице, в резиденции президента Украины.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины). Могу сказать, что входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора"" - Игорь Коломойский

Собеседник ФБА "Экономика Сегодня" политолог Александр Асафов утверждает, что составленный список Россией является лишь первым этапом выстановлением антиукраинских экономических ограничений. Следовательно, Коломойский еще может найти свое место в данном перечне.

"Уверен, что над списками работали тщательно и с расчетом на то, чтобы нанести минимальный вред и самой России (так как любые санкции всегда двустороннее действие имеют), и простым гражданам Украины. Пока, очевидно, список неполный, и комментировать, почему там нет Коломойского, но есть Тимошенко (с которой он периодически встречается в Варшаве и за избирательной кампанией, как считается, стоит именно он), преждевременно. Нужно дождаться дополнительных мер, таких как упрощенный порядок возвращения соотечественников, например, а потом ждать второй, третьей, пятой серии этих списков, где рано или поздно окажутся все, кто должен там оказаться" - Александр Асафов

Он привел в качестве примера процесс введения американских антироссийских санкций - те вводятся постепенно. Поэтому не стоит воспринимать действующий санкционный список РФ как окончательный.

Фото: Игорь Коломойский © / ivona.bigmir.net