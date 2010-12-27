Эксперт: под российские санкции могут попасть украинские артисты

Эксперт отмечает, что кроме политиков и бизнесменов антироссийской риторики придерживались и украинские актеры и певцы, что может также включить их в российский "черный список"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении ответных мер на украинские санкции, которые неоднократно вводила Верховная рада Украины. Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц и будут включать в себя заморозку денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на въезд на территорию РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал 22 октября указ о специальных экономических мерах, которые были введены в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины по отношению к россиянам. Данные меры будут разработаны правительством РФ.

Российские ответные санкции коснутся следующих персон: главы МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, генпрокурора Украины Юрия Луценко, сына президента Украины Алексея Порошенко, экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, в списке оказались, посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и замминистра Анатолий Петренко, экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, глава СБУ Василий Грицак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, глава Нафтогаза Андрей Коболев и других.

По мнению собеседника ФБА "Экономика Сегодня" члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в "черный список" России попадут украинские певцы и артисты, которые тоже были заподозрены в антироссийской риторике.

"В опубликованном списке персон, попавших под ограничения России, можно увидеть регулярно отмечающихся резкой антироссийской риторикой людей. Однако не думаю, что только при составлении списков авторы руководствовались лишь речами. Аваков как глава МВД принимает множество политических решений, за которыми следуют проблемы россиян на Украине и необоснованные аресты. Яценюк в свое время возглавлял правительство Украины и напрямую способствовал ухудшению диалога Москвы и Киева. При этом украинских артистов и певцов за ярые антирусские и антироссийские высказывания вполне можно включать в список – многие из них регулярно отмечаются лозунгами политического характера. Интереснее всего то, что в России они при этом зарабатывают на гастролях – и неплохо зарабатывают. А санкционный список сделает их невъездными, то есть антироссийские выступления можно будет делать и дальше, но уже лишившись возможности богатеть на россиянах, которых они сами презрительно зовут ватниками. Российские санкции – это нормальный способ показать: данные лица являются в РФ нежелательными из-за своих взглядов и предпочтений. И первоначальный список должен пополняться по мере выявления новых недовольных Россией. И нужно помнит, что Киев ведет такую работу уже четыре года, мы же достаточно долго давали украинским политикам возможность одуматься, прежде чем дали симметричный ответ" - Богдан Безпалько

Фото: kremlin.ru/Global Look Press/Str