Глава МВД Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

Ранее сотрудникам силовых ведомств было разрешено посещать только страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, которое позволит полицейским во время отпуска посещать Таиланд и Турцию. С 2014 года полицейские, как и сотрудники других силовых ведомств, не могли выезжать за границу. Об этом сообщает "Коммерсант".

В 2014 году МИД обнародовал список из 116 стран, не рекомендованных к посещению. Постепенно в список вносились коррективы: так было разрешено посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. В 2019 году к ним присоединились Турция и Таиланд.

Однако, полицейский решивший в частном порядке отправиться в страны, не рекомендованные для посещения, должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот отправить заявление на рассмотрение комиссии. Комиссия состоит из начальника, представителя кадровой службы и управления собственной безопасности. Они-то и могут либо разрешить эту поездку, либо запретить.

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