Летом 2019 отдых для россиян в Турции подорожает

В Федерации отельеров Турции рассказали, что ожидают незначительное увеличение цен на летний период.

Глава Федерации отельеров государства Осман Айык рассказал, что стоимость отдыха в Турции для россиян может повыситься. Специалист отметил, что значительно сэкономить на путевке путешественники смогут в случае раннего бронирования номеров, так как таким туристам предоставляются значительные скидки.

В нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными объясняет спикер

Эксперт отметил, что резких колебания в цене не ожидается. На данный момент Турция ожидает, что в страну на летний отпуск из России приедет от шести до семи миллионов человек. Большинство из них уже имеют брони на гостиницы.

Эксперт добавил, что увеличение стоимости происходит только после того как отелями обеспечен определенный уровень продаж.

При авиаперевозках то же самое: последние места продаются по самым высоким ценам заметил Осман Айык

Напомним, что с первого января 2019 года в Турции действует налог на безопасность туристов. Каждый из приезжих платит по полтора евро в адрес государства.

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