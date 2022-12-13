Колокольцев: В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид

Глава МВД рассказал работе при участии Росфинмониторинга.

В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид. Соответствующее заявление в ходе выступления на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов страны при участии главы государства Владимира Путина сделал глава МВД Владимир Колокольцев. Чиновник заметил, что задача была выполнена сотрудниками при поддержке представителей Росфинмониторинга.

Особое внимание уделялось выявлению криминальных схем, включая финансовые пирамиды. Одиннадцать из них ликвидированы при участии Росфинмониторинга. Владимир Колокольцев, глава МВД

Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live