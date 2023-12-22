Кологривый назвал арест за дебош слишком жестоким наказанием

Актер прокомментировал решение суда оставить его под стражей.

Российский актер Никита Кологривый на судебном заседании назвал арест на семь суток за дебош, произошедший в новосибирском баре с его участием, слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе - "не очень приятными". Известно, что инстанция рассмотрела жалобу прокурора на решение Центрального районного суда города об аресте фигуранта расследования. Видеозапись с речью нарушителя общественного спокойствия опубликована на странице судов общей юрисдикции по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто. Нахожусь там один - без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным. Никита Кологривый, актер

Артист добавил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами. Он добавил, что впереди у него ожидаются съемки в "большом кино".

Никита Кологривый раскаивается в хулиганском поступке.

Фото и видео: Telegram / 112