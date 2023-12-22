Никита Кологривый раскаивается в хулиганском поступке в Новосибирске

Актер попросил суд о снисхождении.

Российский актер Никита Кологривый признался в том, что раскаивается в совершенном накануне в городе Новосибирске хулиганском поступке. Соответствующее заявление молодой человек сделал журналистам в зале судебной инстанции. Ранее адвокат фигуранта расследования ходатайствовал о недопуске СМИ на мероприятие, однако судья оставил данное ходатайство без удовлетворения.

Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно. Оправдываться не собираюсь, только покаюсь. Никита Кологривый, актер

Обвиняемый сказал о том, что готов отвечать за свои поступки. Актер добавил, что произошедший дебош в баре произошел от усталости от эмоций и графика работы, а инцидент можно назвать случайностью. Никита Кологривый заметил, что в тот момент был не в себе и позволил произойти некрасивой ситуации. Он пояснил, что уже принес свои извинения потерпевшей девушке.

Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска.

Фото и видео: Telegram / Полина Болдырева, ТАСС