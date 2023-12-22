Никита Кологривый раскаивается в хулиганском поступке в Новосибирске

Российский актер Никита Кологривый признался в том, что раскаивается в совершенном накануне в городе Новосибирске хулиганском поступке. Соответствующее заявление молодой человек сделал журналистам в зале судебной инстанции. Ранее адвокат фигуранта расследования ходатайствовал о недопуске СМИ на мероприятие, однако судья оставил данное ходатайство без удовлетворения.
Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно. Оправдываться не собираюсь, только покаюсь.
Никита Кологривый, актер
Обвиняемый сказал о том, что готов отвечать за свои поступки. Актер добавил, что произошедший дебош в баре произошел от усталости от эмоций и графика работы, а инцидент можно назвать случайностью. Никита Кологривый заметил, что в тот момент был не в себе и позволил произойти некрасивой ситуации. Он пояснил, что уже принес свои извинения потерпевшей девушке.
Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска.
Фото и видео: Telegram / Полина Болдырева, ТАСС
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