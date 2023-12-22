Российский актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь на 19 марта в лаундж-баре Tangiers Lounge. По словам очевидцев, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал приставать к сотруднице заведения. Та жестко ему отказала, после чего актер укусил ее за ногу.
За девушку вступились коллеги. Кологривый в ответ спровоцировал драку. Актера удалось успокоить через полчаса после начала конфликта. Сотрудники заведения вызвали полицию.
Ранее мы сообщали, что актер Никита Кологривый пустился в пляс на улице в Новосибирске.
Видео: Telegram / Абзац
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