По словам очевидцев, актер приставал к сотруднице заведения.

Российский актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта в лаундж-баре Tangiers Lounge. По словам очевидцев, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал приставать к сотруднице заведения. Та жестко ему отказала, после чего актер укусил ее за ногу.

За девушку вступились коллеги. Кологривый в ответ спровоцировал драку. Актера удалось успокоить через полчаса после начала конфликта. Сотрудники заведения вызвали полицию.

Ранее мы сообщали, что актер Никита Кологривый пустился в пляс на улице в Новосибирске.

Видео: Telegram / Абзац