Актер не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста за дебош. Об этом сообщает "РИА Новости".

Кологривый вышел из здания и молча устремился к машине. Актер не стал отвечать на вопросы журналистов и уехал в неизвестном направлении. Напомним, 21 марта Центральный районный суд Новосибирска назначил ему арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров города.

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Видео: Telegram / РИА Новости