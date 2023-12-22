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Актер Никита Кологривый пустился в пляс на улице в Новосибирске

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Артист принял участие в праздновании Масленицы в родном городе.

Российский актер Никита Кологривый  пустился в пляс на улице в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

Сегодня, 17 марта, артист принял участие в праздновании Масленицы в родном городе. Кологривый вместе с одной из участниц мероприятия исполнял народные танцы, а затем пустился в пляс один. В пресс-службе зоопарка отметили, что празднование Масленицы в самом разгаре.

Ранее Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры.

Видео: Telegram / Новосибирский зоопарк

Теги: масленница, никита кологривый, новосибирск, танец
Категории: Лента новостей, Культура,

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