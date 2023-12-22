Посетитель бара на Невском приставил к животу бармена пистолет. Он оказался игрушечным

Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Петербурга, дебоширившего в баре на Невском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 24 марта поступило сообщение о драке в баре, расположенном в доме 96 по Невскому проспекту. Прибывшими полицейскими было установлено, что около 22:45 в баре 29-летний неработающий петербуржец в ходе конфликта приставил к животу 22-летнего бармена игрушечный пистолет, однако бармен выбил его из рук нападавшего, и при помощи охранников заведения дебошира обезвредил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее полицейские задержали участника драки со стрельбой на Ефимова.

Видео: МВД