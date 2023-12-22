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Полицейские задержали участника драки со стрельбой на Ефимова
Сегодня, 8:58
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Полицейские задержали участника драки со стрельбой на Ефимова

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Ранее молодой человек был судим за кражу товаров из продуктового магазина. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

В Петербурге полиция задержала 21-летнего иностранца, который принимал участие в столкновении с перестрелкой возле станции метро "Сенная". Об этом информирует Telegram-канал "Mash на мойке".

После потасовки задержанный избавился от оружия. Также правоохранители выяснили, что он ранее был судим за кражу товаров из продуктового магазина. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, что молодой человек с предметом, похожим на пистолет, пробежал мимо припаркованных автомобилей и произвёл выстрел в сторону своих оппонентов. Затем к нему подбежали другие молодые люди, и между ними началась драка. После инцидента участники конфликта скрылись на автомобилях.

Вчера, 25 марта, из торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте эвакуировали посетителей.

Фото: Telegram / Питер с огоньком

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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