Полицейские задержали участника драки со стрельбой на Ефимова

Ранее молодой человек был судим за кражу товаров из продуктового магазина. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

В Петербурге полиция задержала 21-летнего иностранца, который принимал участие в столкновении с перестрелкой возле станции метро "Сенная". Об этом информирует Telegram-канал "Mash на мойке".

После потасовки задержанный избавился от оружия. Также правоохранители выяснили, что он ранее был судим за кражу товаров из продуктового магазина. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, что молодой человек с предметом, похожим на пистолет, пробежал мимо припаркованных автомобилей и произвёл выстрел в сторону своих оппонентов. Затем к нему подбежали другие молодые люди, и между ними началась драка. После инцидента участники конфликта скрылись на автомобилях.

Вчера, 25 марта, из торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте эвакуировали посетителей.

Фото: Telegram / Питер с огоньком