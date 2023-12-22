Из торгового дома "Пассаж" на Невском проспекте эвакуируют посетителей. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".
По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация. Всех вывели на улицу. Паники не было, на месте работают оперативные службы. Подробности уточняются. Информация проверяется.
Происшествие может иметь отношение к череде эвакуаций в крупных ТРК после теракта в КЗ "Крокус Сити Холл".
Ранее мы писали, что у ж/д станции Удельная неизвестные попытались поджечь релейный шкаф.
Фото: Piter.tv
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