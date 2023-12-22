На улице Ефимова произошла драка со стрельбой

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Вечером в воскресенье, 24 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе рядом с ТЦ "Пик" на улице Ефимова. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в 20:15 произошла драка возле ТРК, в ходе которой один из участников достал пистолет и произвел выстрел в воздух. После этого все участники конфликта разбежались. Просмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения позволил установить, что они скрылись на двух автомобилях марки Toyota Camry.

Следователи и правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее мы сообщили о том, что дорожный конфликт у автосервиса в Невском районе завершился стрельбой.

Фото: Telegram / Питер с огоньком