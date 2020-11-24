Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале

Оба актера отличились в сериале "Корона".

Американские актеры Оливия Колман и Джош О"Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале. Оба кандидата на номинацию получили статуэтки за роли в сериале "Корона". Об этом стало известно в рамках трансляции 73-й церемонии от академии телевидения США.

В категории "лучшая актриса" также были представлены Эмма Коррин из "Короны", Эмджей Родригес ("Поза"), Узо Адуба из "Пациентов", Элизабет Мосс из "Рассказа служанки" и Джерни Смоллетт из "Страны Лавкрафта".

Конкуренцию победителю номинации "Лучший актер драматического сериала" Джошу О"Коннору составили Стерлинг К. Браун из проекта "Это мы", Реге-Жан Пейдж из "Бриджертонов", Билли Портер из "Позы" и Мэттью Риз из "Перри Мэйсона"

Напомним, что статуэтка "Эмми" вручается Академией телевизионных искусств и наук. Премия основана в 1946 году. Она считается в США одной из самых престижных телевизионных наград. Победителей ежегодно выбирают около 23 тысяч членов жюри.

Вышел полноценный трейлер нового сезона "Наследников" от HBO.

Фото и видео: YouTube / Television Academy