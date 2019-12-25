Коллегия присяжных в Нью-Йорке представила обвинения против компании Трампа

Обвинения будут оглашены на судебном заседании.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке представила уголовные обвинения против компании американского президента Дональда Трампа.Об этом сообщили журналисты из The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Большое жюри в Манхэттене также утвердила обвинения против финансового директора компании Trump Organization Аллена Вайссельберга. Подробности будут раскрыты в рамках судебного заседания 1 июля.

В издании говорится о том, что утром в четверг Вайссельберг явился в офис адвоката Сайруса Вэнса-младшего. После этого он покажется судье, чтобы выслушать выдвинутые против него обвинения. Также там будет присутствовать адвокат. Ранее сторона защиты воздержалась от каких-либо комментариев по расследованию. Известно, что экс-президента и бизнесмена подозревают в нарушении в налоговой и банковской сферах. Трамп также подозревается в выплате денег женщинам, которые утверждали, что в прошлом им приходилось вступать с ним в интимную близость.

Вайссельберг отказался сотрудничать со следствием (по данным CNN). Не исключено, что финансист изменит позицию после оглашения обвинений. Дело ведет прокурор штата Сайрус Вэнс.

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Фото: Белый дом