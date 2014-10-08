Он считает, что американской энергонезависимости скоро придет конец.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он в свое время "остановил" газопровод "Северный поток - 2". Об этом политик заявил в ходе митинга со своими сторонниками в Огайо, пишет "РИА Новости".

По его словам, действующий глава страны Джо Байден одобрил завершение строительства трубопровода. Трамп заявил, что во время его правления СП-2 был обложен санкциями "сверху донизу".

Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Дональд Трамп, экс-президент США

Он также подчеркнул, что США по непонятным причинам защищает от России Германию, которая платит миллиарды долларов Москве за СП-2. По мнению Трампа, США во времена его президентства достигли собственной энергетической независимости, которой рано или поздно придет конец.

Ранее Трамп потребовал от Китая "репарации" за COVID-19. По его словам, эта сумма должна составлять не менее 10 триллионов долларов. Кроме того, он считает, что Соединенные Штаты обязаны ввести стопроцентные пошлины на все товары, сделанные в Китае.

Фото: Instagram / realdonaldtrump