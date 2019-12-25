Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,6 тыс. человек

За сутки летальный исход настиг 71 человека.

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,6 тысяч человек. За последние сутки врачи зафиксировали 508 новых случаев инфицирования. За сутки в Ухане скончались 68 человек, а в общей сложности погибли 71 человек. Об этом заявили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению Китая.

Пневмония нового типа начала распространятся на Ближний Восток и Европу. На материковой части КНР зарегистрировано 77,658 заболевших. Из них 2663 пациента погибло. Южная Корея заявила о 60 новых случаев пациентов с коронавирусом. Сейчас в стране выявлено 893 пациента с данной инфекцией.

Ранее ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса.

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