Число ушедших в Петербурге на "удаленку" школьных классов снова увеличилось

Количество групп на карантине в детских садах осталось прежним.

Стало известно новое число классов в школах Петербурга, которые ушли на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 23 октября сообщили порталу 78.ru в городском комитете по образованию. Теперь число классов составило 141 в 76 школах.

Накануне это число составляло 135 классов, количество групп на карантине в детских садах осталось прежним – восемь групп в семи детских садах.

Ранее мы сообщали о том, что учителя петербургских школ могут перейти на удаленную работу во время осенних каникул. Такое предложение поступило от одного из учителей.

Фото: Piter.tv