Новая информация поступила в пятницу.

В пятницу, 13 ноября, количество школ, ушедших на карантин в Петербурге, увеличилось. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по образованию.

Так, из-за карантина на дистанционном обучении теперь 69 классов в 33 школах, а также 13 групп в 8 детских садах. Однако напомним, что в первую неделю после каникул на "удаленке" учились 58 классов в 32 школах, а также 6 групп в 5 детсадах.

Кроме того, на перевод на дистанционное обучение школьников подали заявления 7,5 тыс. родителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге изменили порядок приема детей в первый класс.

Фото: Piter.TV