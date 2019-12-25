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Количество школ, ушедших на карантин в Петербурге, увеличилось
Вчера, 23:01
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smirenny

Количество школ, ушедших на карантин в Петербурге, увеличилось

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Новая информация поступила в пятницу.

В пятницу, 13 ноября, количество школ, ушедших на карантин в Петербурге, увеличилось. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по образованию. 

Так, из-за карантина на дистанционном обучении теперь 69 классов в 33 школах, а также 13 групп в 8 детских садах. Однако напомним, что в первую неделю после каникул на "удаленке" учились 58 классов в 32 школах, а также 6 групп в 5 детсадах. 

Кроме того, на перевод на дистанционное обучение школьников подали заявления 7,5 тыс. родителей. 

Ранее мы писали, что в Петербурге изменили порядок приема детей в первый класс.

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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