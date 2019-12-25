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Более 7 тыс. петербуржцев попросили перевести школьников на смешанный формат обучения
Сегодня, 11:22
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nadezhda_sib

Более 7 тыс. петербуржцев попросили перевести школьников на смешанный формат обучения

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Ранее некоторые родители обращались к губернатору с просьбой ввести "дистанционку".

На перевод на дистанционное обучение школьников подали заявления 7,5 тыс. родителей. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте". 

Чаще всего заявки подают родители учеников 5-8 классов.

Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочёл бы такую возможность, хотят дождаться начала работы - и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остаётся много.

написала Потехина. 

Проводить онлайн-уроки будут 200 молодых педагогов. Центр оценки качества образований и информационных технологий составляет для школьников образовательные маршруты по темам уроков. Найти расписание с конкретными темами можно на портале дистанционного образования. 

Отметим, что в Петербурге всего около 20 тыс. классов. В связи с этим 7,5 тыс. заявлений действительно являются небольшой цифрой. 

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, обучение, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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