Более 7 тыс. петербуржцев попросили перевести школьников на смешанный формат обучения

Ранее некоторые родители обращались к губернатору с просьбой ввести "дистанционку".

На перевод на дистанционное обучение школьников подали заявления 7,5 тыс. родителей. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

Чаще всего заявки подают родители учеников 5-8 классов.

Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочёл бы такую возможность, хотят дождаться начала работы - и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остаётся много. написала Потехина.

Проводить онлайн-уроки будут 200 молодых педагогов. Центр оценки качества образований и информационных технологий составляет для школьников образовательные маршруты по темам уроков. Найти расписание с конкретными темами можно на портале дистанционного образования.

Отметим, что в Петербурге всего около 20 тыс. классов. В связи с этим 7,5 тыс. заявлений действительно являются небольшой цифрой.

Фото: Piter.TV