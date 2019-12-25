В Петербурге изменили порядок приема детей в первый класс

Заявления начнут принимать с 1 апреля 2021 года.

В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ. Первый этап записи детей в первые классы на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 1 апреля по 30 июня на портале госуслуг или МФЦ заявления будут принимать от родителей, чьи дети имеют преимущества на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории.

Приглашения в школу родители получат через 30-45 рабочих дней с момента подачи заявления. Заявления от родителей из других районов примут с 6 июля по 5 сентября. В этом случае приглашение с просьбой принести оригиналы документов поступит в течение 10 дней.

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