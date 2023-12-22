Количество квот на трансплантацию вырастет в Петербурге

В прошлом году в учреждениях здравоохранения выполнили 95 квот, 10 из них – печени, 85 – почки.

В Смольном прошло совещание по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Трансплантология". Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга 21 мая.

В последние 10 лет в Санкт-Петербурге отмечается стабильный рост числа операций по пересадке органов и тканей человека. С 2013 по 2022 годы количество трансплантаций донорских органов увеличилось в пять раз. В семь раз выросло количество операций по трансплантации донорских сердца и печени, в четыре раза – операций по пересадке почки. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

При поддержке губернатора Петербурга было дополнительно выделено финансирование из федерального и городского бюджетов, количество квот по профилю "Трансплантология" на пересадку печени и почки на 2023 год увеличилось до 150. В прошлом же году в учреждениях здравоохранения выполнили 95 квот, 10 из них – печени, 85 – почки. На 2024 год из казны страны согласовали софинансирование 55 квот (пять – печени, 50 – почки) и дополнительно 200 квот по инициативе градоначальника. На данный момент трансплантации ожидают 838 пациентов.

В ходе встречи в Смольном решили расширить список учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной помощи по профилю "Трансплантология". Среди приоритетных направлений – развитие программы трансплантации почки у детей на базе СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий".

Ранее на Piter.TV: в 2023 году диспансеризацию прошли 2,7 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)