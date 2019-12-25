Количество классов на дистанционке в Петербурге достигло 113

Количество классов на "карантине" резко возросло.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге представил новые данные по тому, сколько классов было переведено на дистанционное обучение в городских школах. Их количество достигло 113 в 55 школах.

Отметим, что сегодня, 15 октября, оперштаб опубликовал информацию о 81 классе, однако позже удалил ее из своего канала в Telegram. По всей видимости, информация оказалась устаревшей.

В дошкольных учреждениях на карантине находятся 5 групп в 5 детских садах.

Точечная изоляция ребят позволит избежать массовой заболеваемости и не внесет кардинальных изменений в педагогический процесс. говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 638 новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель является рекордным за все время пандемии.

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