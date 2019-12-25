В Петербурге на "удаленку" перевели 81 класс

В детских садах на карантине находятся всего три группы.

В Петербурге на дистанционное обучение на данный момент переведен 81 класс в 39 школах. Об этом рассказал оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Также сообщается, что на карантине находятся 3 группы в 3 детских садах. В оперштабе считают, что "точечная изоляция" сможет предотвратить массовое заболевания СOVID-19 и не внесет значительных изменений в образовательный процесс.

Ранее петербуржцы попросили Беглова перевести школьников на "дистанционку". Мнения родителей разделились.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба Смольного