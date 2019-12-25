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Количество безработных в Петербурге снизилось на 9 тысяч за три месяца
Сегодня, 19:40
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smirenny

Количество безработных в Петербурге снизилось на 9 тысяч за три месяца

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Ситуация на рынке труда стабилизируется.

В Северной столице ситуация на рынке труда стабилизируется. Число безработных горожан снижается, сообщили в Смольном со ссылкой на службу занятости населения. 

В сентябре в Петербурге насчитывалось 107,8 тысяч безработных, в октябре их количество сократилось почти на пять тысячэ В декабре количество безработных составило 98,8 тысяч человек. На данный момент пособие по безработице получают 39 751 человек. Уточняется, что большую часть безработных составляют горожане, у которых не было работы задолго до пандемии. Кроме того, в городе увеличивается число вакансий. 

Ранее мы писали, что россиян с 1 декабря начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах.

Фото: pixabay

Теги: безработица, безработица в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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