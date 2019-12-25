Центр занятости Петербурга сообщил о росте числа вакансий на рынке труда

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года безработица в России должна составить 5,7 процента.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что в Петербурге возросло число вакансий на рынке труда. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей сервисов по подбору персонала.

По данным экспертов, в третьем квартале 2020 года рынок труда в нашей стране начал постепенно восстанавливаться от последствий пандемии. Отмечается, что с июля по сентябрь количество вакансий увеличилось в полтора раза.

Специалисты подсчитали, что больше всего вакансий появилось в государственных и некоммерческих организациях. Также на 62% увеличилось количество вакансий в группе "Производство, сырье, сельское хозяйство".

Ранее мы сообщали о том, что специалисты выяснили, что петербуржцы готовы отдать даром.

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