Специалисты выяснили, что петербуржцы готовы отдать даром

Самая большая доля бесплатных объявлений размещена в категории "Животные".

Аналитики сервиса "Авито" в преддверии Всемирного дня доброты выяснили, что люди готовы чаще всего отдавать даром. Самая большая доля бесплатных объявлений размещена в категории "Животные". В Петербурге она составляет 8,5% от раздела в целом.

Чаще всего даром отдают кошек и собак, а также товары для животных. На втором месте в категории бесплатных объявлений стоят товары для дома и дачи: стройматериалы, предметы интерьера и искусства.

Из личных вещей россияне чаще всего готовы бесплатно отдать женскую и детскую одежду, монеты, книги, музыкальные инструменты. В разделе бытовой техники даром можно получит телефоны, комплектующие для компьютеров, аудиотехнику.

В целом количество объявлений с пометкой "даром" в октябре текущего года снизилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,5%.

Ранее мы писали, что в октябре в Петербурге на 22% вырос спрос на пуховики и теплые куртки.

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