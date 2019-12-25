В октябре Петербурге на 22% вырос спрос на пуховики и теплые куртки

В среднем, пуховик обойдется горожанам в 2500 рублей.

В октябре в Петербурге вырос спрос на теплую верхнюю одежду: в преддверии осенних и зимних холодов интерес к пуховикам и курткам поднялся на 22%. Об этом рассказали аналитики сервиса "Авито".

Спрос на верхнюю одежду начал расти в период с 5 по 18 октября. Самыми популярными запросами на сайте стали "пуховик", "куртка" и "пальто", чуть реже петербуржцы искали парку и кожаную куртку. Интерес к пуховикам у горожан стал на 50% активнее в сравнении с сентябрем, а к паркам – на 38%. В среднем, пуховик в Петербурге можно купить за 2500 рублей – цена на такой тип одежды не менялась за две недели. Парка обойдется замерзшим петербуржцам в 3200 рублей в среднем, и это учетом повышения цены на 7% с еще теплой осени.

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