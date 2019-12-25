В Петербурге число точек по продаже пива снизилось на 18%

В период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года больше всего точек по продаже пива было закрыто в Екатеринбурге.

Число точек по продаже разливного пива за год в целом по России снизилось на 15% и достигло 10 436. Такие данные предоставил геосервис 2ГИС.

В период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года больше всего точек по продаже пива было закрыто в Екатеринбурге – 70%. Также снижение зафиксировано и в Петербурге – на 18%.

При этом чаще всего по России закрывались не отдельные магазины, а отделы в супермаркетах и алкомаркетах.

Ранее россиянам предсказали рост цен на пиво.

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