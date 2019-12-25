При этом в России нет проблемы подделки пива.

Россиянам предсказали рост цен на пиво. О нём рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка в интервью "РИА Новости".

По его словам, повышение цен на пенное обусловлено намерением властей ввести обязательную маркировку. Это вызвало возмущение со стороны АПП, где назвали инициативу бессмысленной.

Производители отмечают, что в России нет проблемы подделки пива, так как это просто экономически невыгодно. Также, уверены в АПП, отравиться поддельным пивом нельзя — в отличие от крепкого спиртного. По отношению к нему пивовары считают маркировку оправданной.

В Ассоциации отметили, что проблему подделок поможет решить не новая маркировка, а Единая государственная автоматизированная информационная система, которая ведёт учёт алкоголя. Она, считают пивовары, нуждается в доработке.

Ранее в Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя.

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