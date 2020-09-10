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В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

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Защита молодёжи от алкоголя — приоритетное направление.

В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя. Необходимой данную меру считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.

Олег Салагай, замминистра здравоохранения

Заявление он сделал на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости". По словам чиновника, чем раньше человек начинает пить спиртное, тем больше вероятность развития у него в будущем алкогольной зависимости. Он отметил, что защита молодёжи от алкоголя — приоритетное направление.

Ранее Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива.

Теги: алкоголь, минздрав, трезвость
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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