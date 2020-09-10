В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя. Необходимой данную меру считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.
Олег Салагай, замминистра здравоохранения
Заявление он сделал на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости". По словам чиновника, чем раньше человек начинает пить спиртное, тем больше вероятность развития у него в будущем алкогольной зависимости. Он отметил, что защита молодёжи от алкоголя — приоритетное направление.
Ранее Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива.
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