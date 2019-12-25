Россиян с 1 декабря начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах. Это станет возможно через личный кабинет на "Госуслугах", пишет "Российская газета".
Родители, например, смогут получать информацию о том, какие меры поддержки для них доступны. Подобную информацию смогут получать безработные, пенсионеры и другие категории граждан.
По статистике Минтруда в РФ реализуется более трёх тысяч мер социальной поддержки. Её потенциальные получатели — около 54 миллионов человек.
Ранее Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России.
Фото: pixabay.com
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