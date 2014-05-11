Стали известны страны-лидеры по числу автомобилей

На данный момент во всём мире функционируют 1,47 млрд машин.

Аналитики маркетингового агентства Hedges & Company (США) подготовили подробную статистику по объёмам мирового автопарка на конец 2023 года. Данными делится редакция 110km.ru.

Так, на данный момент во всём мире функционируют 1,47 млрд автомобилей. Их количество возросло в полтора раза за последние 15 лет. Наибольшее число авто находится в КНР: там насчитали 415 млн машин. За счёт этого Азия заняла по этому показателю первое место в рейтинге регионов мира – во всех азиатских странах 543 млн авто. Втрое и третье место в списке заняли Европа и Северная Америка с 413 млн и 358 млн авто соответственно, причём 78% машин Северной Америки находятся в США. Следом идут Южная Америка с 84 млн авто, Ближний Восток с 50 млн, Африка с 26 млн и Антарктида примерно с 50-ю машинами.

При этом, эксперты получили другие данные при сопоставлении объёма автопарка с численностью населения. На планете сейчас проживает около 8,1 млрд человек, поэтому один автомобиль приходится в среднем на шесть человек. При этом существуют граждане с двумя машинами и более, дети и пожилые люди, которые не могут водить, и те, чей доход не позволяет приобрести машину.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)