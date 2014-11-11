Названы самые надежные 15-летние автомобили

В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать хорошим вариантом. Редакция 110km.ru выбрала на вторичном рынке пять достойных внимания вариантов, сошедших с конвейера в 2008 году.

Toyota Corolla

Седан Toyota Corolla (E150) в России продавался с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Коробка передач – "механика" или "робот". После рестайлинга 2009 года "робот" заменили классическим "автоматом". Сейчас автомобиль 2008 года выпуска с пробегом под 200-300 тысяч километров стоит более 700-800 тысяч рублей.

Honda CR-V

Собранный в Великобритании японский кроссовер Honda CR-V третьего поколения многие считают одним из самых надежных подержанных автомобилей. В России кроссовер предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (166 л.с.), коробки передач – "механика" или "автомат". Цены на вторичном рынке за Honda CR-V 2008 года выпуска с пробегом под 200-300 тысяч километров колеблются от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Hyundai Getz

В России продавали версии с бензиновыми агрегатами объемом 1,1 литра (66 л.с.), 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (105 л.с.). Коробка передач – "механика" или "автомат". Сейчас автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 100-150 тысяч километров стоит от 500 до 750 тысяч рублей.

Ford Focus

По мнению экспертов, лучшим выбором в плане надежности будет связка 1,4-литрового "атмосферника" (80 л.с.) и "автомата". Стоит такой автомобиль порядка 500 тысяч рублей с пробегом 150-200 тысяч километров. С "механикой" лучше брать 2,0-литровый бензиновый мотор (145 л.с.) или 1,8-литровый дизель (116 л.с.).

Mitsubishi Outlander

Заслуживает внимания кроссовер с 3,0-литровым V6 (220 л.с.) в паре с классическим "автоматом" и системой полного привода. За машину 2008 года с пробегом под 200 тысяч километров придется выложить порядка 1,3 млн рублей.

Главное фото: Mitsubishi