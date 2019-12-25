Вместе с ней этой ночью за границу сбежали Антон Родненков и Иван Кравцов.

Члена президиума Координационного совета (КС) Марию Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной. Об этом сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав "Белтелерадиокомпании".

Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что члены президиума КС уже прошли оформление в пункте пропуска "Александровка". После этого, все трое убыли в сторону Украины. Кроме того, позднее АТН опубликовало видеозапись. На ней Кравцов говорит о решении покинуть республику.

Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время. - Иван Кравцов (цитата по РБК)

Ранее мы сообщили, что родственники Колесниковой обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении.