Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

Адвокат Людмила Казак передала в СК заявление на имя председателя ведомства Ивана Носкевича.

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова через своего адвоката пожаловалась в Следственный комитет республики на действия силовиков, которые оказывали на неё психологическое давление при задержании. Об этом рассказали в штабе недопущенного до выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Адвокат Людмила Казак передала в СК заявление на имя председателя ведомства Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. В документе Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября. Там расписано время и детали её похищение неизвестными, угрозы, психологическое давление, а также попытка силой выдворить за пределы Белоруссии.

Ранее Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в Белоруссии до конца года.

Видео: Telegram / TUT.BY новости