Команда исправительной колонии №4, в которой играют Кокорин и Мамаев, победила клуб ПФЛ "Салют".

В субботу, 10 августа, стало известно, что Кокорин стал лучшим футболистом в исправительной колонии. Об этом сообщают СМИ.

Так, команда исправительной колонии №4, в которой играют Кокорин и Мамаев, победила клуб ПФЛ "Салют". Отметим, что команда Кокорина и Мамаева называлась "Золотой лев". Матч закончился со счетом 4:2.

Напомним, что Мамаев и Кокорин осуждены за хулиганство и нанесение вреда здоровью. Известно, что в колонии футболисты ежемесячно получают зарплату в 11 тысяч 200 рублей. Они устроились в обязанности работников входит упаковка костюмов в течение 8 рабочих часов.

Ранее глава СИЗО заявил, что у спортсменов не получится "договориться" с ним о каких-либо послаблениях. Кормят Кокорина и Мамаева тем же, чем и обычных заключенных. Излишеств, не включенных в рацион, нет. Футболисты содержатся в бараке с 22 сокамерниками.

Ранее мы сообщали о том, что братья Кокорины будут вместе отбывать срок.

Видео:Mash