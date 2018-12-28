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Кокорин направил жалобу в Европейский суд по правам человека
Сегодня, 11:54
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Rybka123

Кокорин направил жалобу в Европейский суд по правам человека

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Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболистов 3 апреля.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин обратился в Европейский суд по правам человека. Об этом СМИ сообщил его адвокат Андрей Ромашов.

В ЕСПЧ жалоба по Кокорину ушла. Сроки рассмотрения — один месяц. Дальше либо начнется коммуникация, либо нет.
 — сказал Ромашов.

Напомним, что в понедельник, 25 марта, уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было передано в суд. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина. Против них, а также  младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого возбуждены дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболистов 3 апреля.

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Фото: Mash

 

Теги: александр кокорин, европейский суд по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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