Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева передано в суд

Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года.

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирина Волк следственное управление завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении спортсменов. В прокуратуре рассказали, что обвинение утверждено. Материалы дела переданы в суд. Фигурантам отправили копии документов.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина. Против них, а также младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, возбуждены дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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