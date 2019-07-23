Кофеин помогает концентрироваться, но бесполезен для творческих людей

Исследователи из Университета Арканзаса провели исследование, в котором выяснили, что кофеин никак не влияет на способности творческих людей.
Дарья Забелина, доцент кафедры психологии и первый автор исследования объяснила, что разделяет "конвергентное" и "дивергентное" мышление. В первом случае речь идет о решении какой-то проблемы или задаче, здесь кофеин как раз и может помочь. Во втором случае говорится о генерации идей, на которую кофеин не оказывает заметного влияния.
Ранее мы сообщали, что россиян предупредили о болезни, которую вызывает вегетарианство.
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