Кофеин помогает концентрироваться, но бесполезен для творческих людей

Кофе влияет на бдительность, сосредоточенность и двигательную активность, но не влияет на творческие способности.

Исследователи из Университета Арканзаса провели исследование, в котором выяснили, что кофеин никак не влияет на способности творческих людей.

Дарья Забелина, доцент кафедры психологии и первый автор исследования объяснила, что разделяет "конвергентное" и "дивергентное" мышление. В первом случае речь идет о решении какой-то проблемы или задаче, здесь кофеин как раз и может помочь. Во втором случае говорится о генерации идей, на которую кофеин не оказывает заметного влияния.

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