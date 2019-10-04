Россиян предупредили о болезни, которую вызывает вегетарианство

Врачи пугают авитаминозом.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поделился с радио Sputnik, что авитаминозом можно заболеть не только из-за нехватки фруктов и овощей, но и от переизбытка.

Так, в группе риска оказались те, кто ограничивают себя в еде. Учитывая, что культура вегетарианства не развита в России, и вегетарианцы не могут обеспечить себе полноценный рацион, возникает дефицит витаминов, вплоть до малокровия.

Владимир Болибок рекомендует пользоваться услугами диетолога, который поможет подобрать правильный рацион. Совет подходит и тем, кто питается одним и тем же много лет.

"Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме", – объяснил врач.

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