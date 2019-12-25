В Крыму установят комплекс слежения за космосом

Об этом сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

Начальник Главного центра разведки космической обстановки Сергей Сучков отметил, что системы слежения расположены в разных регионах России, а также в горах Памира.

В интервью "Эхо Москвы" он отметил, что строительство ведется в Алтае и на Дальнем Востоке.

Также Сучков уточнил, что в 2019 году 700 космических объектов были взяты на сопровождение, а 300 обслужили при запуске. Так, в 2019 году было всего 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов.

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