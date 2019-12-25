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В Крыму установят комплекс слежения за космосом
Сегодня, 20:46
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arteliseev

В Крыму установят комплекс слежения за космосом

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Об этом сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

Начальник Главного центра разведки космической обстановки Сергей Сучков отметил, что системы слежения расположены в разных регионах России, а также в горах Памира.

В интервью "Эхо Москвы" он отметил, что строительство ведется в Алтае и на Дальнем Востоке. 

Также Сучков уточнил, что в 2019 году  700 космических объектов были взяты на сопровождение, а 300 обслужили при запуске. Так, в 2019 году было всего 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов.

Ранее мы сообщали, что родственники жертв крушения самолета в Донбассе пристыдили Россию.

Теги: комплекс слежения за космосом, крым, минобороны, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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