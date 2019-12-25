Эксперты оценили скорость распространения инфекции по регионам.

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с конца мая. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты уточнили, сейчас показатель составляет 0,95. В трех из десяти самых "проблемных" регионах индикатор остается ниже единицы. В Москве коэффициент упал до 0,75, в Московской области - до 0,9 (аналогичное минимальное значение было зарегистрировано 14 марта), в Петербурге - остался на отметке в 0,99.

В настоящее время в Воронежской и Нижегородской областях показатель равен 1, в Иркутской и Свердловской - 1,01, в Красноярском крае - 1,02, в Ростовской области - 1,05. В Самарской области медики впервые с февраля 2021 года выявили более 300 новых пациентов с ковидом. В этом регионе коэффициент распространения составил за сутки 1,07.

Напомним, что коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный пациент до момента своей изоляции от общества. Он используется в качестве одного из критерий для поэтапного снятия ограничительных мер.

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Фото: оперштаб РФ