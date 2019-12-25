Оперштаб прокомментировал статью про почти 30 млн переболевших COVID-19

В оперштабе пояснили, что в реестр вносятся сведения не только о COVID-пациентах, но и о госпитализированных с признаками пневмонии и привившихся граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации с утверждениями о том, что масштабы пандемии коронавируса в России в пять раз превышают официальные данные. Он отправил запрос в федеральный оперативный штаб. Об этом пишет ТАСС.

Накануне издание Meduza (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) опубликовала материал, в котором привела заявления об "истинных масштабах" эпидемии коронавируса. Затем публикации появились на сайтах "Холода" и "Медиазоны". Речь шла о реестре Минздрава и заболевших коронавирусом, якобы там числится уже более 29 млн записей. Заявления основываются на утверждении замглавы Минцифры Олега Качанова. Ранее он утверждал, что QR-коды не смогут получить более 9 млн заболевших. После инцидента Качанов пояснил, что в это число частично входят и привившиеся, которым по той или иной причине отказались предоставлять код.

В оперштабе оперативно отреагировали на запрос пресс-секретаря президента. Там предположили, что озвученная в публикации цифра – это число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля.

Ранее мы сообщили, что ФМБА приступило к исследованиям своей вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.TV